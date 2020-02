Nuestro proyecto nacional está en peligro, dice “Alito” a los priístas

GMx

“… nuestro proyecto nacional está en peligro”, dijo Alejandro Moreno Cárdenas a los priístas que asistieron a la Instalación y Primera Sesión Ordinaria de la Comisión Política Permanente del Partido Revolucionario Institucional.

El ex gobernador de Campeche afirmó que una corriente demagógico-populista tiene en riesgo la democracia y todas las libertades de los mexicanos.

Ante tricolores como la secretaria General del CEN, Carolina Viggiano, expresó que, “a diario” hay un amago desde Palacio Nacional, bajo un modelo de control político absoluto.

Durante el evento realizado en el Salón “Alfonso Reyes” de la sede nacional, “Alito” tomó protesta a los presidentes de las 48 Comisiones Temáticas y de Dictamen del CPN.

El líder priista puntualizó que no son diferendos programáticos, sino un intento de imponer un modelo centralista autoritario, por lo que el país exige que el PRI esté pendiente, para evitar lesiones a las instituciones.

“…que tampoco se confunda el puñado de cínicos y derrotistas que nos auguran la extinción; que no se confundan y que no se equivoquen. Entre ellos están los tecnócratas que perdieron la mayoría priista de diputados en el 97, para luego también perder en el año 2000 nada más y nada menos que la Presidencia de la República”, afirmó.

“…es verdad, dan vergüenza, mucha vergüenza, estos tecno-burócratas que le quedaron chicos al PRI y que todavía se atreven a lanzar críticas, en vez de trabajar por el partido. Estos cínicos, si no van a ayudar, que no estorben, pero, no obstante, son libres de decir lo que les plazca”, sentenció.