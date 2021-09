Panel de FDA recomienda tercera dosis covid de Pfizer para mayores de 65 años

Los principales expertos médicos de Estados Unidos que asesoran a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) votaron a favor de recomendar una tercera dosis de refuerzo de la vacuna covid de Pfizer para las personas de 65 años en adelante.

Además, el panel de expertos recomendó una tercera dosis para las personas que se encuentran en alto riesgo.

Hace apenas unos minutos el mismo panel de expertos rechazó aplicar una dosis de refuerzo para la población en general.

Muchos de los expertos que votaron en contra de este refuerzo expresaron su preocupación por el riesgo de miocarditis que significa la tercera dosis para los varones más jóvenes, aunque dijeron que se inclinarían por aprobarla para los grupos de mayor edad, si se les pedía.

La información presentada por la doctora Sara Oliver, de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), reveló que las dos dosis de la vacuna siguen evitando la covid grave, incluso en los mayores de 75 años. “En este momento, está claro que los no vacunados están impulsando la transmisión en EUA”, añadió la doctora Amanda Cohn, también de los CDC.

Por su parte, los expertos israelíes, apoyados en su propia experiencia, aseguraron que la dosis de refuerzo redujo drásticamente los casos graves provocados por la variante delta. Israel aprobó en julio la tercera intección de Pfizer-BioNTech. Un estudio que analizó los resultados de esa decisión arrojó que los mayores de 60 años que recibieron una dosis de refuerzo tenían un riesgo 11 veces menor de infectarse que las personas a las que no se les inoculó el tercer pinchazo, según la investigación publicada el miércoles en el New England Journal of Medicine. Si bien el debate de este viernes en EUA abordaba solo a Pfizer-BioNTech, la decisión era mayúscula, ya que marca el recorrido de las otras vacunas aprobadas en la potencia mundial.