Papá de «El Mijis» asegura que carro donde se encontró el cuerpo no era del exdiputado

La familia de Pedro Carrizales Becerra, mejor conocido como «El Mijis», confirmó la muerte del exdiputado el miércoles. Aunque las autoridades concluyeron que se debió a un accidente automovilístico, el padre del exlegislador aseguró que no le convence dicha versión.

En entrevista con medios, el padre de «El Mijis» señaló que la camioneta en donde se encontró el cuerpo de su hijo no le pertenecía al exdiputado.

«Él iba en su troca (camioneta), y primero él ya tenía un mes que desapareció. La troca apareció así sana y salva hace como unos ocho días ahí en Saltillo Coahuila», dijo.

Entonces la camioneta que publicaron, ¿no era de él?, preguntó un reportero. «No. (…) Es donde le digo que hay algo así que pues no comprendo», respondió el padre de «El Mijis».

Las fiscalías de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas aseguraron que el auto del exdiputado no tenía rastros de balas debido a que el accidente automovilístico no fue causado por alguna agresión realizada con armas de fuego.

De acuerdo con las autoridades, la muerte de El Mijis fue ocasionada a que el exdiputado perdió el control del vehículo que al chocar le produjo heridas letales. Posteriormente, el automóvil se incendió, por lo que el cuerpo quedó calcinado.

«Las experticias referidas de igual manera concluyen que el accidente corresponde a un hecho de tránsito terrestre, que no se localizaron orificios de entrada o salida que infieran que el vehículo pudo haber tenido una agresión por proyectil de arma de fuego, y que el mismo no presenta hundimientos de deformaciones por compresión, lo que infiere que no existió ningún impacto que contribuyera a la salida del camino del automotor», apuntaron las fiscalías.

Por: Radio Formula