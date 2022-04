Para INE, ‘trampas’ ahuyentaron a votantes en revocación

Cuestionado sobre el alto abstencionismo de más de 80 por ciento en el contexto de la Revocación de Mandato, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, explicó que quien quiso votar, votó en la jornada de este domingo, pues en distritos rurales

Pidió no caer en la falacia de que si hubiera habido más casillas la gente habría ido a votar más, puesto que en ciudades donde las casillas estaban accesibles, la gente no fue, y en distritos rurales se presentaron participaciones mayores al 50 por ciento.

«Es un derecho que hay que respetar porque a lo mejor la revocación no le interesaba a todos los ciudadanos, lo que no se vale es decir que es culpa del INE el índice de participación.

“Pregunta, cuántos de los ciudadanos que no votaron fue porque no querían avalar las trampas de las semanas pasadas, a lo mejor muchos ciudadanos, lo dijimos desde tiempo atrás, no hagan trampas van a ahuyentar a la ciudadanía», dijo el consejero presidente en conferencia de prensa.

Por: Excélsior