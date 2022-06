Pedrito Sola revela por qué fue hospitalizado; será operado nuevamente

Pedro Sola encendió las alertas este viernes, luego de que Pati Chapoy compartiera una foto del conductor en una cama de hospital y con un parche cubriendo uno de sus ojos. De inmediato la presentadora recibió criticas por difundir la imagen y surgieron los cuestionamientos sobre la salud del Tío Pedrito.

Sin embargo, él mismo ha revelado qué le sucedió durante una entrevista en Ventaneando, programa que conduce desde hace más de medio siglo.

Pedrito Sola detalló que esta mañana fue intervenido de una catarata y agregó que la siguiente semana será intervenido del otro ojo.

“Me hicieron una cirugía de catarata. Lo malo es que ahorita como me dilataron la pupila no veo bien y dentro de ocho días me operaran la otra catarata”, explicó el conductor en un enlace dese su casa.

Agregó que a las 7:30 horas de este viernes fue hospitalizado y que todo fue muy rápido y afortunadamente la cirugía fue un éxito.

“Esas fotos que les mandamos, son fotos de cuando me acababan de meter a la cama, tapado, medio adormilado porque ya se me estaba pasando la anestesia”, explicó sobre las imágenes difundidas por su amiga Pati Chapoy.

El Tío Pedrito agregó que a las 2 de la tarde fue dado de alta tras verificar que todo se encontraba bien y que ya estaba en su casa, dispuesto a descansar toda la tarde en espera de su siguiente revisión que será este sábado.

Pati Chapoy aprovechó para aclarar que las fotos fueron publicadas con la autorización del propio Pedrito Sola dado que llevan más de 20 años compartiendo con la audiencia los detalles de su vida.

“Gracias a su autorización subimos esta imagen cuando recién sale de la sala de operaciones y constatamos que está bien”, enfatizó.

Por: Excélsior