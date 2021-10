Profeco reporta gasolinera con margen ‘exagerado’ de 5.65 pesos por litro

Ricardo Sheffiel, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), informó hoy, 25 de octubre de 2021, que durante la verificación a gasolineras se detectó una estación de servicio con un margen “exagerado” de 5.65 pesos de ganancia por litro.

Explicó, durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que dicha gasolinera se encontró en Múgica, en Michoacán, con un precio al público de 22 pesos con 48 centavos por litro.

“Es una gasolinera de G500. Hay que señalar que esta gasolinera en particular sí se pasa de rosca con lo que está teniendo de margen, cinco pesos con 67 centavos. Hace dos años que a mí no me tocaba ver una gasolinera que estuviera con un margen tan alto como esta gasolinera que está en Múgica, Michoacán, en avenida Lázaro Cárdenas”, dijo.

Añadió que afortunadamente no se encuentran este tipo de márgenes tan altos en muchas gasolineras y que es la primera vez en mucho tiempo que se detecta un caso así.

Denunció que esto se debe a que el incentivo fiscal “se lo están pasando a la bolsa, se lo están embuchando estas personas”, que no es lo que está sucediendo con la gran mayoría de las gasolineras.

Dijo que en el caso de Orsan en Carmen, Campeche, se vendió a 19.99 pesos el litro con un margen bastante razonable de 22 centavos.

En cuanto a la gasolina Premium dijo que la más cara se detectó en Combustibles BP en Veracruz, Veracruz, a 22 pesos con 99 centavos por litro precio al público, dos pesos 83 centavos de margen. “Aunque está cara, el margen, comparado con el que vimos, no está tan elevado, vemos todos los márgenes alrededor de entre dos y tres pesos por litro”.

En cuanto a las más económicas, se encontró a franquicia Pemex en Ciudad Madero, Tamaulipas, a 21 pesos con 17 centavos por litro, con un margen de 36 centavos.

“Para el diésel combustible BP, la opción más cara en Carmen, Campeche, 23 pesos con 82 centavos por litro, el precio al público, un margen de dos pesos 86 centavos. Y la más económica con el menor margen de franquicia en Suchiapa, Chiapas, 21 pesos 72 centavos por litro precio al público, un margen de 18 centavos”.