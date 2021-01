Quizá es momento de revalorar la estrategia contra la pandemia del COVID19, acepta López-Gatell

GMx

Cuando México acumuló 153 mil 639 defunciones a causa de la COVID19, el subsecretario de Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, a “regañadientes”, aceptó que quizá es momento de hacer un alto en el camino y cambiar de estrategia en la pandemia.

Lo anterior sucedió luego de una serie de recomendaciones emitidas por al menos 15 instituciones, entre ellas la OPS, el Banco Mundial y la UNAM, quienes sugirieron revalorar la forma en que se ha hecho frente a la enfermedad que ha contagiado a más de un millón 800 mil personas.

Desde el confinamiento, el funcionario aceptó también los números reportados por el INEGI, los cuales indicarían que, al menos en 2020, más muertos por COVID19 de los que fueron contados por las autoridades sanitarias.

-¿Fuimos rebasados en los servicios?, preguntó una reportera

-En términos netos, no. Como hemos podido mostrar, el proceso de reconversión hospitalaria, es uno de los más amplios en América. En capacidad hospitalaria ningún punto ha sido rebasado.

A lo que se refirió el Rector de la UNAM es a un sistema limitado, durante los últimos 40 años, afirmó.

GARANTIZAN VACUNAR AL PERSONAL DE SALUD

Por su parte, Ruy López Ridaura, director del Centro Nacional de Prevención de Enfermedades, quien también participó en la conferencia, aceptó que no se ha logrado vacunar a todo el personal de salud que está en primera línea porque no se tienen vacunas suficientes y porque no había un censo preciso.

Consideró que, a partir del 15 de febrero, cuando llegue un embarque más grande de la vacuna Pfizer-BioNTech, concluirán con la vacunación de todo el personal de salud y aquellos que realizan trabajos más riesgosos.

“Respecto al otro personal, que no atiende COVID, de otras áreas, tiene riesgo, sí se reconoce”; sin embargo, por ahora tienen qué seguir cuidándose, expresó, aunque no pudo explicar con precisión por qué se decidió vacunar a unos 20 mil maestros en Campeche.