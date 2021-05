Reconoce AMLO que mete las manos en comicios de NL, porque no será cómplice de delitos electorales

GMx

En la conferencia mañanera de este martes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconoció que está metiendo las manos en el proceso electoral de Nuevo León, pues dijo, no será cómplice de los delitos electorales.

Tras ser preguntado al respecto, dijo que apoya la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) contra los candidatos del PRI-PRD, Adrián de la Garza Santos y de Movimiento Ciudadano, Samuel García Spúlveda, aunque al único que ha señalado públicamente de ofrecer tarjetas rosas (con dinero) en caso de ganar, es al primero.

«¿Cómo siendo presidente me voy a callar y ser cómplice del fraude? De ninguna manera”, advirtió en la matutina en la que se le preguntó si no teme ser sancionado por la autoridad electoral, y subrayó que no sólo él sino todos los ciudadanos deben denunciar irregularidades en esta contienda.

-Se ha dicho que está metiendo la mano en las elecciones, preguntó una reportera

-Claro que sí, respondió.

“Y la instrucción es sea quien sea. No llegamos aquí para eternizar la corrupción y la impunidad. “Entonces que se aclare, entonces cuando dices… ¿Usted dijo aquí? Claro, y lo voy a seguir diciendo, es más, convoqué a los gobernadores a firmar una carta para cuidar que se garantizara la democracia, para que las elecciones sean limpias y libres, porque eso va ser algo excepcional, inédito en la historia de México. No ha habido democracia.”

“Entonces estamos obligados. Si yo viniera de la administración pública, de ser dirigente, político, si no viniera del movimiento que ha luchado por décadas por la democracia, entonces me quedaría callado. Si no fuese como los otros», dijo.

—No le preocupa que lo sancione el INE?, se le planteó

—No, que ellos lo decidan. Yo creo que no, yo creo que es mi obligación denunciar el fraude y de todos los ciudadanos, todos, todos, es un mal que aqueja a la nación.

López Obrador criticó que “los voceros del conservadurismo se rasgaban las vestiduras porque la fiscalía abrió la investigación en contra de candidatos al gobierno de Nuevo León.”

“Aquí lo denuncié porque es un delito electoral, un candidato repartiendo tarjetas, valiéndose de la necesidad del pueblo, una compra de voto encubierta y descarada. Que investigue la fiscalía y que se aplique la ley.”

Destacó que es delito grave el fraude electoral y para perseguir esos ilícitos se reformó la Constitución, por lo que es necesario continuar las indagatorias, “aunque se enojen los conservadores hipócritas”.