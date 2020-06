Restar y dividir: La Feria

SR. LÓPEZ

Tal como enseñaba Pepe, el más impresentable primo que tenerse pueda, las dos principales reglas al mentir, son: que sea creíble el embuste e imposible de probar; pero lo decía en serio, la falta de cualquiera de esos dos requisitos, obligaba a decidir entre no decir nada (la mejor, a menos que hubiera violencia familiar), o decir la verdad (como último recurso).

El día de ayer, en su gustado programa de variedades, ‘La Mañanera’, nuestro Presidente (sí señor, póngase serio), informó que sus opositores han armado un plan para ganarle la mayoría en la Cámara de Diputados en las elecciones de 2021, y para revocarle el mandato en la Consulta de 2022. Tiene nombre: Bloque Opositor Amplio (BOA). Escándalo.

A esos efectos, según lo que leyó el vocero presidencial (de olvidable nombre), se han aliado partidos políticos, universidades, medios de comunicación y comunicadores, gobernadores, integrantes de la iniciativa privada, legisladores federales, magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJF), consejeros INE, corresponsales extranjeros acreditados en México, y prensa de los EUA y Europa (solo faltan la señora de las quesadillas y el jicamero de la esquina)… fondo musical del anuncio: la Sonora Santanera… ¡y los de Morena, lo saben, lo saben!… ¡es la BOA! (trompetas).

Previo a cualquier comentario sobre el trepidante asunto, tal vez resulte conveniente recordar que las alianzas, frentes, asociaciones, ligas o bloques, son perfectamente legítimos en la democracia de todo el mundo (salvo prueba en contrario); y tan lo son que en nuestro risueño país se registran ante el Instituto Nacional Electoral (INE… sí, todavía existe), como hizo Morena en las elecciones de 2018 cuando arrasaron a sus contrincantes, con la alianza ‘Juntos haremos historia’, conformada por ellos, el Partido Encuentro Social (PES) y Partido del Trabajo (PT); enfrentando otras coaliciones: ‘Todos por México’ (PRI, PVEM, PANAL); y ‘Por México al Frente’ (PAN, MC, PRD).

También puede ser prudente reflexionar que magistrados, consejeros del TEPJF y consejeros del INE, en cuanto ciudadanos pueden tener sus propias convicciones políticas (y apoyar a quien les pegue la gana), cuidando mucho que el desempeño de sus responsabilidades sea legal y neutral, absolutamente: cero tolerancia.

No es lo mismo respecto de extranjeros, sean corresponsales de prensa o pintores de brocha gorda: para ellos es ilegal cualquier acto o intervención (¡dioses, no!) en los asuntos políticos de México… aunque sea un poquito cándido esperar que nunca ningún fuereño haga y deshaga (caso de estudio: Joel R. Poinsett dando consejitos a los independentistas mexicanos en el siglo XIX; si le interesa léase de su autoría: ‘Notes on Mexico’), cosa que de alguna manera se puede suponer sigue sucediendo, como parece probar la participación de visibles y destacados activistas políticos venezolanos y españoles que apoyaron, apoyan, asesoraron y asesoran a Morena (antes, durante y después de las elecciones de 2018), en charlas, conferencias y puede ser que hasta en discretas reuniones privadas (como decía el gitano aquel de Sevilla: -¡Hay gente pa’to!)

Cosa muy diferente es pretender desde México evitar que la prensa extranjera opine como le dé su real gana; nuestros medios también opinan sobre asuntos de otros países… cuando nos toca: aguantar y ni gestos hacer.

Dicho lo anterior, resulta interesante que el Presidente de la república presente un documento anónimo de sus aviesos y perversos contrincantes políticos, tan ingenuos como para poner por escrito que tienen (o van a tratar de obtener), el apoyo de magistrados electorales o consejeros del INE, temeridad más que espinosa.

Más interesante es que, a decir del C. Presidente, el documento ‘llegó aquí a Palacio’… así, solito. Si usted alguna vez ha entregado un papel dirigido al Titular del Ejecutivo de este país, debe saber que no le reciben sobres cerrados ni marcados como ‘confidencial’, ‘personal’, que le piden identificación a quien lo entrega y su firma en un librote en que se anota: remitente, asunto y fecha (mínimo). Si usted quiere mandar algo al Presidente de manera anónima, puede escoger entre usar paquetería privada o Correos de México, jugándose el albur de que jamás llegue ante la mirada luminosa de nuestro líder, pues pasa varios filtros… imagínese que no.

Pero… puede ser y si así fue, entonces llama la atención que nuestro Presidente pierda el tiempo leyendo anónimos y que los considere veraces: cómo sabe que no lo escribió uno de sus colaboradores, para prenderle una alarma; cómo sabe que no lo escribió un malvado para robarle la paz; cómo sabe que es real esa extraña conspiración perfectamente legal, al menos entre todos los ciudadanos mexicanos, sea cual sea su profesión, oficio o responsabilidad pública: ¿de cuándo acá es ilegal oponerse?

Y lo que ya hace muy raro a este perro de dos patas con alas (y que canta como canario), es la descomunal fuerza que se atribuye a la BOA, pues según el texto presentado se conforma por medio el país y extranjero, contra nuestro indefenso (?) Presidente.

Si don Andrés Manuel cree sinceramente que existe ese plan ya organizado, debería recapacitar antes de anunciarlo en propia boca, pues lo fortalece y más de cuatro se van a entusiasmar. Y si no es cierto y es -otra vez-, jugar el papel de víctima de conjuras, conspiraciones y complots, ratifica su necesidad de tener adversarios, para llamar al pueblo bueno a su defensa. Está bien, cada quien sigue su propio método de matar pulgas, nada más que el que pone el espanto a veces se espanta de él.

Por último: ¿cuál es la sorpresa?… ¿de qué nos previene el Presidente?… es lo más natural y hasta de desear que los partidos políticos despierten de su letargo y se organicen, si es que quieren ser oposición y no tiples de segunda fila, como hasta ahora son; no es complot ni conspiración, es política y la política es sumar y multiplicar, aunque la moda actual sea restar y dividir.