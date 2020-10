Se consumó la infamia: La Columna

JOSÉ CRUZ DELGADO

Miente la diputada Cristina Portillo Ayala al asegurar los resultados de los pasados comicios celebrados en Coahuila e Hidalgo son una muestra de que en la Cuarta Transformación se respeta la voluntad popular y la democracia, pues para empezar, su líder Alfonso Ramírez Cuéllar, al conocer los resultados de inmediato los desconoció.

Así que ahora no se las quiera dar de muy “demócrata” y nos quiera ver la cara de idiotas a los michoacanos, y sí de verdad tuvieran los morenistas respeto aceptarían los resultados, pero aduciendo irregularidades no aceptarán la derrota y van a impugnarlos.

Por otra parte, nadie cree que los morenistas jugaron limpio, pues hay que recordar que tienen a su alcance todos los recursos de los programas federales, pero ni así lograron convencer.

Pero bueno, la legisladora solo quiere llamar la atención, como siempre.

Y para no desentonar, otro que solo busca reflectores es su compañero de bancada, Alfredo Ramírez Bedolla, quien busca cualquier pretexto para tratar de “robar cámara” y dijo que el resultado de las elecciones en Hidalgo y Coahuila no se repetirá en Michoacán, porque no olvidamos que los últimos gobiernos del PRI provocaron una aguda crisis política y social que devastó al estado.

Solo para refrescarle un poco la memoria, si es que la tiene, en los gobiernos de Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy, es cuando se dio esa descomposición social de la que habla este legislador, fue cuando surgió la violencia y el crimen organizado y dejaron endeudado al estado.

En medio de protestas, senadores de Morena y aliados como el PES y Verde Ecologista aprobaron la extinción de 109 fondos y fideicomisos públicos cuyos recursos atienden temas relacionados con ciencia, víctimas de la violencia, protección de defensores y periodistas amenazados, tecnología, cultura, deportes y desastres naturales, pasando a la historia como los enemigos de las causas populares.

Quien se opuso a esta infamia fueron los senadores del Partido del Trabajo, pese a ser aliados de la 4T, quienes defendieron a capa y espada 35 fideicomisos que fueron creados para la protección de derechos humanos y el bienestar de la población, pero finalmente fueron rebasados por la mayoría morenista y sus otros comparsas que serán juzgados por la historia.

En una reunión virtual con científicos, investigadores, representantes de cultura, defensores de derechos humanos, periodistas, medioambientalistas, científicos y académicos, los integrantes del GPPT expresaron su compromiso para evitar que desaparezcan estos instrumentos legales que son la base para brindar apoyo económico a sectores vitales del país.

El PT, consideraba que la solución no estaba en su desaparición, sino en buscar mecanismos de fiscalización, de transparencia y de auditoría que ayudaran a evitar la fuga de recursos.

Por considerar que el dictamen para desaparecer los Fideicomisos afectaría a diversos sectores vulnerables y al avance en ciencia y tecnología, la bancada del PT y algunos senadores de Morena, habían anunciado su voto en contra de la propuesta.

Ya lo había dicho el diputado federal Reginaldo Sandoval Flores, hay que advertirle al presidente lo que está mal porque es una forma de ayudarlo, decirle que hay fallas en su gabinete para poder avanzar en su proyecto, y eso coincidió la petista Geovanna Bañuelos, al asegurar que disentir, no significa abandonar o claudicar al proyecto alternativo. Disentir, también significa construir. Decirle que no en ocasiones al presidente, también es una forma de ayudar al pueblo de México, declaró la petista.

Así pues, la bancada del PT en el senado, desde el inicio había anunciado el voto en contra de su grupo parlamentario, por considerar que el dictamen, en sus términos, laceraba el bienestar del pueblo mexicano.

Tiene razón, lamentablemente, la mayoría de los morenistas, (salvo honrosas excepciones), aliados con los del PES y Verde, con el fin de quedar bien con el presidente le dieron la espalda a la ciencia, cultura, entre otras.

Pero más temprano que tarde los mexicanos les van a cobrar la factura. Al tiempo.

RAÚL MORÓN INVITADO ESPECIAL DE RAYMUNDO ARREOLA

El alcalde de Nueva Italia, Raymundo Arreola Ortega, tuvo como invitado espacial en el acto del 50 Aniversario Luctuoso del General Lázaro Cárdenas del Río. Por cierto, el Atila refrendó que el sentimiento de que el general Cárdenas vive, que sus pasos están en las calles, cuencas, ríos y escuelas del municipio; así como en los recuerdos cariñosos de las personas que clamaban atención y necesitaban justicia, y por su protección, Múgica es un ejemplo fehaciente, ya que, por su acción, se creó el ejido más grande de México.