Se “ponchó” Romo y deja la coordinación de la Oficina de la Presidencia de la República

Ocurrió una salida que ya se veía venir, igual que otras que han ocurrido antes en el gabinete federal: Alfonso Romo deja la coordinación de la Oficina de la Presidencia de la República.

Fue el mismo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien informó vía redes sociales de la dimisión de Romo; sin embargo, dijo que se mantendrá como su principal enlace con el sector privado.

A través de su cuenta de Twitter, López Obrador aseguró que con el empresario de Nuevo León convino estar en la función pública por dos años, plazo que se cumplió este 1 de diciembre.

El mandatario federal calificó a su exjefe de la Oficina de la Presidencia como un hombre honesto y comprometido con las causas.

“Poncho está más en mi visión de que lo importante no es el cargo, sino el encargo. Él me ha ayudado y me seguirá ayudando. Es un hombre independiente, honesto, comprometido con las causas justas y además es mi amigo”, afirmó.

Alfonso Romo, el jefe de oficina de AMLO (y empresario) sin conflicto de interés

En 2017, el ingeniero agrónomo por el Tecnológico de Monterrey aceptó la coordinación del Proyecto de Nación 2018-2024 propuesto por Andrés Manuel López Obrador, así como ser el Coordinador de Estrategia y Enlace con Empresarios, Gobiernos y Sociedad Civil durante la campaña presidencial.

En el gobierno del presidente López Obrador, Romo era el enlace entre la administración pública y los empresarios.

Durante estos dos años en el gobierno, Alfonso Romo causó polémica cuando una investigación periodística reveló que su empresa Enerrall consiguió concesiones para explotar agua subterránea para uso agrícola en la península de Yucatán, lo que causó daños ecológicos en la zona.

(Con información de Expansión Política)