Sembrando Vida no deforesta: Javier May; inicia siembra de 429 millones de nuevos árboles

Sembrando Vida reforesta, no deforesta, se afirmó durante el inicio de la Segunda Jornada Nacional de Siembra durante la cual se plantarán más de 429 millones de nuevas piezas en las 20 entidades del país.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Bienestar los nuevos cultivos se suman a los 363 millones ya plantados, con lo cual se alcanzarán más de 792 millones de plantas sembradas, es decir, cerca de 80 por ciento de los mil cien millones de árboles comprometidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En Balancán, Tabasco, el secretario de Bienestar, Javier May Rodríguez, y el gobernador Adán Augusto López Hernández sembraron un árbol a manera de banderazo de la Segunda Jornada Nacional de Siembra; también recorrieron un vivero del poblado El Arenal, una biofábrica y conocieron productos orgánicos que ya generan las y los sembradores del lugar.

Javier May detalló que el propósito es sembrar más de 400 millones de árboles, con un promedio de plantación de mil árboles por cada persona sembradora, quien junto a su familia construye su propio patrimonio dentro de sus parcelas.

Recordó que Sembrando Vida es un programa diseñado y planeado para mejorar el medio ambiente, contrarrestar el cambio climático y generar empleos en las comunidades entregando apoyos directos, sin intermediarios, a las sembradoras y sembradores.

“Decía el presidente: ya cuentan con la materia prima, tienen la tierra, pero no tenían recursos para hacerla producir, no había el dinero para el jornal, y entonces muchos tenían que salir”. Hoy, destacó el secretario May, se cuenta con la inversión necesaria para generar empleo, revertir la degradación ambiental y tener comunidades sustentables.

“Este programa tiene muchos adversarios que no están de acuerdo en que se entregue dinero a los pobres, que se rescate el campo; están muy molestos los que siempre se beneficiaron a costa del sufrimiento de la gente”, advirtió, por lo que pidió a las y los diputados electos presentes, atender las necesidades presupuestales y garantizar la permanencia de los Programas Prioritarios.

“Eso querían los adversarios, que no se aprobara el presupuesto, que se quitara este programa, que desaparecieran programas prioritarios para que se les entregara nuevamente el presupuesto a los de siempre; había una gran brecha de desigualdad, unos que acumulaban todo y otros que no tenían absolutamente nada”, recalcó.

Javier May subrayó que, sin embargo, hoy se está viendo que con Sembrando Vida y los diversos Programas Prioritarios “otra economía es posible, una economía surgida desde abajo hacia arriba, una economía que distribuya de manera equitativa la riqueza”.

Al ratificar el apoyo a los programas sociales del gobierno federal, el gobernador Adán Augusto López Hernández destacó los beneficios de Sembrando Vida que han transformado la actividad económica de las comunidades de Tabasco.