Sheinbaum descarta cierres de actividades en la Ciudad de México por variante ómicron

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, descartó el cierre de actividades en la capital ante la aparición de la variante ómicron de COVID-19.

No vamos a cerrar las actividades económicas, no hay ningún signo, nada que nos alerte para poder cerrar actividades económicas e inclusive, la tercera ola de COVID no se cerraron las actividades”, dijo.

“Nuestra labor fue acelerar la vacunación al máximo y se logró una reducción en contagios y hospitalizaciones”, agregó.

Sheinbaum Pardo aseveró que un nuevo cierre de actividades afectaría “de una manera tremenda” a la economía familiar en la Ciudad de México.

“Y a partir de ello fue que se logró una reducción en los contagios y hospitalizaciones y hasta ahora no hay nada que nos alerte hacer un cierre de actividades económicas y además, consideramos que afectaría de una manera tremenda no solo al sector económico, sino a la economía familiar”. aseguró.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el pasado viernes la variante ómicron como “una variante de riesgo” y varios países han aplicado restricciones de viaje para personas procedentes de algunos países africanos.

Los expertos de la OMS señalaron que la nueva variante parece ser más contagiosa que las anteriores aunque todavía no se tienen datos para determinar si es más o menos resistente a las vacunas contra la covid-19.

México, que acumula 294.000 muertos confirmados de covid-19 y 3,9 millones de contagios, no ha aplicado confinamientos obligatorios ni ha cerrado sus fronteras durante toda la pandemia.

El país acumula 17 semanas de descenso de contagios, por lo que da por superada la tercera ola de la pandemia.

Con información de López-Dóriga Digital