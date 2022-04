Sheinbaum respalda campaña para exhibir a diputados que no apoyaron Reforma Eléctrica

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, respaldó la campaña de la dirigencia nacional de Morena en donde llama “traidores a la patria” a legisladores de oposición que votaron en contra de la Reforma Eléctrica, que fue desechada el domingo pasado al no alcanzar la mayoría calificada en la Cámara de Diputados.

La mandataria capitalina señaló que lo desechado por legisladores en San Lázaro no fue “cualquier cosa” para el pueblo de México.

Pues es que son traidores a la patria, el tema aquí de fondo es que no se votó cualquier cosa en el Congreso de la Unión con la Reforma Eléctrica, la decisión de los legisladores fue: o sigues apoyando a las empresas trasnacionales o apoyas la soberanía nacional”, expuso.

Sheinbaum Pardo minimizó los riesgos a la seguridad que pudieran enfrentar los diputados que votaron contra la reforma al llamarlos “traidores a la patria”, ya que solo lo consideró como un tema de carácter político.

“Yo creo que la ciudadanía tiene que saber quién es su diputado que votó contra de la nación, es un tema político y de difusión de un asunto político, no tiene nada que ver con otra cosa”, explicó.

No se ponen en riesgo (físico), o sea sencillamente se está mostrando quién es el diputado que traicionó la patria… No, no creo, yo creo que cada quien tiene que explicar cuál fue su voto, son representantes populares”, agregó.

La mandataria capitalina tampoco ve una persecución política en contra de los legisladores de la oposición por la campaña emprendida por Morena.

“Yo no veo ninguna persecución política, es un partido político que está señalando quiénes son los diputados que considera que son traidores a la patria, eso es lo que está ocurriendo (…) No hay violencia”, subrayó.

Además, negó que el asalto que sufrió la diputada panista Maryjose Gamboa tenga que ver con la votación en San Lázaro.

“Lamentamos que haya tenido este asalto la diputada del PAN, pero por supuesto que no estamos de acuerdo y es falso, absolutamente falso que este lamentable asalto que tuvo pues tenga que ver con un asunto político, ahora sí que revuelve cosas que no son”, afirmó.

Con información de López-Dóriga Digital