“Si no voy por Morena, iré por Morena en 2024”: Ricardo Monreal

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado de la República, dejó una vez más en claro sus aspiraciones presidenciales de cara al 2024 con una frase:

Si no voy por Morena, iré por Morena”, dijo en entrevista con Joaquín López-Dóriga en Grupo Fórmula.

“Estoy preparado, me he preparado, estoy en la plenitud de mi lucidez, en experiencia acumulada y de mi trabajo. Me siento con la capacidad de profundizar este proceso iniciado por el presidente (Andrés Manuel) López Obrador y de continuar con el cambio de régimen, Lo digo ahora, no tengo titubeos ni regateos en ese propósito, deseo llegar a mi cita con la historia”, refirió.

Monreal Ávila dijo sentirse con la capacidad para convencer al presidente López Obrador y a los integrantes de Morena que es el candidato idóneo para seguir con el proceso de transformación en México, aunque dejó entrever que, si no es así, de igual manera, seguramente, se encontrará en la boleta en 2024 para contender por la Presidencia de la República.

Seguramente que sí (estará en la boleta para contender por la Presidencia). Esa es la respuesta contundente. Mi deseo, yo casi estoy seguro que voy a ganar la elección interna, porque lo percibo a pesar de que faltan tres años, y en su caso la Presidencial. Para mí, la más difícil es la contienda interna”, argumentó.

“Puedo convencer al presidente de la República que soy la mejor opción para profundizar este proceso de cambio. Puedo convencer a propios y extraños de que puedo realizar un Gobierno equilibrado”, destacó.

Monreal Ávila enfatizó en que va a luchar por su objetivo con todo su empeño, y recalcó que aceptará las reglas en Morena siempre y cuando haya piso parejo, inclusión y apertura en el proceso e selección del candidato.

Si hay exclusión habrá división (en Morena); si no hay apertura, habrá ruptura y nadie desea eso. Yo quiero que haya apertura e inclusión, y cuando hay piso parejo no tienes razón ni motivos para abandonar un proyecto o crear un político nuevo, al contrario, continúas y profundizas el proyecto en el que crees”, adujo.

Por: Excésior