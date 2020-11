¡Sin novedad en el frente!: La Feria

SR. LÓPEZ

La misa con que tía Cata y tío Pancho, celebrarían sus 50 años de casados, es la única que se ha suspendido en la historia de la iglesia católica, rito latino. Las tres hijas de ellos estuvieron muele y muele, meses, hasta que su mamá aceptó (el tío dijo que sí a la primera). Sus dos hijos varones guardaban silencio, sabedores de lo impropio que era celebrar 50 años de pleitos. La misa iba a ser en La Profesa, rumboso templo del D.F. de entonces y se suspendió porque tía Cata hizo acto de presencia vestida de riguroso luto. El abuelo Armando, que nunca hablaba para ventilar la garganta, dijo: -Apenas hizo bien –pues sí.

Mañana es el segundo aniversario del gobierno del presidente López Obrador. Habrá quien eche cuetes y habrá quien eche maldiciones, pero no puede negarse que estos dos años han sido como un permanente infomercial, de esos de pesadilla de la televisión, con un agravante: está a la vista de todos que lo que se pregona no corresponde con la realidad.

Si le parece exagerado, repase este breve resumen:

Para abrir boca, la rifa del avión, sin avión; el retorno de los militares a los cuarteles, con soldados hasta en la sopa; los 500 mil millones que nos ahorraríamos por el combate a la corrupción, aunque el gobierno ya no halla de dónde sacar dinero; ofrecer un crecimiento anual del PIB del 6%, después del 4% y luego negar que el crecimiento del PIB sea la manera de medir el crecimiento económico y prometer un nuevo índice, el del ‘bienestar’, cuyos parámetros ofreció presentar el 21 de mayo de 2020… y contando.

Otra perla de museo es el triunfal combate al robo de combustibles a Pemex, el ‘huachicol’, que dice se redujo un 95%… sin que suba la venta de gasolinas ni diésel, que debería subir al ya no haber venta de gasolinas y diesel robados, pero según los informes oficiales las ventas han bajado, lo que indica que ha crecido el ‘huachicol’; y a mayor INRI: Pemex informó en el primer trimestre del 2020, que los ‘piquetes’ a ductos de gas crecieron un 122% ¡No-se-pudo!… ¡no-se-pudo!

También debe mencionarse el gran lema oficial: primero los pobres… ya durante el primer año de este gobierno el número de pobres aumentó y en el segundo, este 2020, como la pandemia les vino como anillo al dedo, se nos hizo saber que la ayuda oficial no sería para empresarios rapaces sino para ‘los de abajo’; así las cosas, ya repartidas carretadas de dinero mediante programas sociales, los que están en pobreza extrema según estimación del Coneval, ya son 10,7 millones más que en 2018. Raro, se reparte dinero y hay más pobres… ¿se reparte?

Un logro que no se le puede regatear a este gobierno, es el haber implantado el novísimo ‘feminismo macho’, desconocido hasta ahora. En efecto, el Presidente con esa su gracia oratoria que cautiva, predica que las mujeres son una de sus principales preocupaciones. Muy bien. Y como él demuestra el movimiento andando, considerando que en 2019 el feminicidio creció un 137% respecto de 2018, y que en este 2020 ya subió un 7.7% más (van arriba de 2,800 asesinadas), ordenó la cancelación de once programas de combate a la violencia contra las mujeres; redujo el presupuesto a estancias infantiles para madres trabajadoras, refugios para mujeres violentadas, albergues para mujeres indígenas, campañas de atención y detección de cáncer, y el del Instituto Nacional de las Mujeres: ¡muy bien!, ¡va mi palabra en prenda!… ¡ah! y el Presidente le reclama a las mujeres que le pintarrajean las puertas del palacio en que vive, antes Palacio Nacional.

En este rosario de triunfos no se le pase cómo las arengas presidenciales han conseguido que los empresarios y los inversionistas, se agarren a cachetadas entre ellos para invertir primero en México. Tanto que el mismísimo Alfonso Romo Garza, jefe de la Oficina de la Presidencia, el 20 de este mes, criticó cómo se maneja este gobierno y dijo: “Sólo con certidumbre podremos poner al capital privado y a los ahorros a trabajar para crear riqueza (…)”; ¿solo con certidumbre?… vámonos resignando.

Ya en el capítulo de humorismo involuntario de este gobierno, inolvidable será para siempre la escena de pastelazos de la ‘lucha contra el outsourcing’”. El Presidente ha echado rayos y centellas contra esa perversa práctica de la tercerización, ya mandó una iniciativa de ley a la Cámara de Diputados que la tipifica como delincuencia organizada; está en reuniones con los empresarios disque para matizarla, pero los que asisten a esas juntas salen limpiándose de babas el rostro y comentan que ‘no hay voluntad’.

El Presidente parece que va a prohibir de una buena vez eso… y el líder del sindicato nacional de trabajadores del estado, Joel Ayala, informa que el gobierno tiene 500 mil empleados por ‘outsourcing’, que espera ahora sí los contrate y sí les dé todas las prestaciones. Nomás no vaya a pensar que eso de contratar ‘outsouceros’ es de los tiempos de los neoliberales traidores a la patria, no señor, el gobierno de la 4T ha contratado a casi 29 mil de esa manera, sin prestaciones ni nada, precisamente para sus programas sociales en la Secretaría de Educación, Segalmex (Liconsa y a Diconsa), Banco del Bienestar, financiamiento rural, vivienda y cultura.

Este gobierno escenificación masiva del ‘cuando digo, digo; no digo, digo; sino digo, Diego’, ya pondrá en la letra chiquita de la prohibición del ‘outsourcing’, que no incluye a los que trabajan para el gobierno, se lo aseguro, van a dejar sin contrato a los que tiene así subcontratados, no tiene dinero para eso a pesar de lo que ahorra en corrupción.

Y en esta larga noche, hay destellos que reconfortan el alma del tenochca simplex, por ejemplo, que el Presidente firmó en julio del año pasado, ante la fe del notario Público Número 30 de la CdMx, Rafael Arturo Coello Santos, su compromiso de que no se va a reelegir en 2024: “Soy maderista y creo en el sufragio efectivo no reelección (…)”, dijo convencido. Sí. Esto es en serio. Seguro. ¡Sin novedad en el frente!