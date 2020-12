Solo tres promesas de campaña no se han cumplido: López Obrador

GMx

En un informe que duró menos de 50 minutos, sin ataques a sus adversarios y sin autocrítica, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador aseguró que, desde su perspectiva, se han sentado las bases de lo que él llama Cuarta Transformación en el país.

Frente a un grupo selecto de no más de 100 invitados, la mayoría funcionarios, el mandatario mexicano también aseguró que ha cumplido 97 de los 100 compromisos de campaña adquiridos cuando asumió el poder en diciembre de 2018.

Descentralizar el gobierno federal, impulso a las energías renovables y conocer la verdad de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, son, según el tabasqueño, sus tres promesas aún incumplidas.

“Estamos conscientes de que existe oposición a nuestro gobierno y eso es legítimo y normal en una auténtica democracia, máxime cuando se está llevando a cabo una transformación profunda impulsada por nuevas ideas liberales, que buscan acabar con privilegios de minorías conservadoras acostumbradas a medrar al amparo del poder económico o de poder político; sin embargo, la mayoría de los mexicanos está respaldando a nuestro gobierno”, afirmó en la parte política de su mensaje, en el cual destacó que su gobierno ha combatido la corrupción y enfrentado a la inseguridad respetando los derechos humanos.

“En la última encuesta, porque yo tengo otro dato, el 71 por ciento de los mexicanos, 71 por ciento de los ciudadanos mexicanos, desean que sigamos gobernando y con eso tenemos.

Eso es lo fundamental, el apoyo de la mayoría del pueblo. Como decía el presidente Juárez: ‘Con el pueblo todo sin el pueblo nada’”, dijo.

“No les he fallado y no les fallaré. Sigamos todos promoviendo el bien, enalteciendo a nuestra patria y haciendo historia”, manifestó el mandatario mexicano, quien exaltó como logros de su gestión: la austeridad, desaparición de fondos y fideicomisos, así como el combate a la pobreza.

Presumió el envío de remesas de mexicanos que viven en Estados Unidos y la recuperación económica en “V” a pesar de la pandemia. “Pienso que en marzo lograremos alcanzar los 20 millones que tenía registrados el IMSS”, manifestó, tal y como lo ha dicho varias veces en su conferencia mañanera.

“Hemos avanzado en el combate a la delincuencia que nos dejaron los gobiernos.

Según datos del INEGI el año pasado hubo menos homicidios que en 2018.”

Dos de los tres aplausos de la noche fueron cuando AMLO hizo referencia a las fuerzas armadas, quienes, dijo, “están inaugurando nuevas actividades en la función de su servicio.”

Hemos hecho muchas otras cosas que no están consideradas en ese listado de promesas de campaña, agregó, tal es el caso de la rehabilitación de los aeropuertos de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y Chetumal, Quintana Roo.

“Se ha basificado a 300 mil trabajadores de la educación”, aseguró AMLO, quien enumeró como señales de que se han sentado las bases de la transformación a lo siguiente:

Ahora se respeta la Constitución, hay legalidad y democracia. Se garantizan las libertades y el derecho a disentir. No se censura a nadie. No se violan los derechos humanos, no se reprime al pueblo.

El gobierno ya no representa a una minoría, sino a todos los mexicanos de todas las clases y creencias.

No hay fueros ni privilegios. Se atiende a todos, se respeta a todos, pero se le dá preferencia a los pobres.

Si avanzamos es porque nos propusimos acabar con la peste de la corrupción que tanto daño ha provocado.

“Se siente como una realidad porque el dinero que antes se robaban ahora llega a los de abajo. A los marginados. El 70 por ciento de los hogares de México recibe cuando menos un programa de Bienestar o se beneficia del presupuesto nacional.”