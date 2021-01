Soy optimista, dice AMLO, quien reaparece en video “para que no haya rumores”

GMx

«Ahora me presento con ustedes para que no haya rumores, malos entendidos, estoy bien, aunque todavía tengo que guardar reposo, ahora me acicalé», soltó Andrés Manuel López Obrador en un video que compartió en sus redes sociales la tarde-noche de este viernes 29 de enero.

El mandatario mexicano reapareció, tras seis días de confinamiento en un departamento de Palacio Nacional, y luego de dar positivo a la prueba de COVID19.

Dijo que amigos, políticos de otras naciones y hasta adversarios políticos se comunicaron con él para desearle pronta recuperación.

Aseguró que durante su cuarentena ha estado pendiente de los asuntos públicos, pero principalmente de la pandemia, principalmente del proyecto de vacunación que incluye la adquisición de millones de vacunas.

«Afortunadamente no nos han rebasado las circunstancias», manifestó el mandatario mexicano, quien el 24 de enero informó que había dado positivo a la enfermedad y estaba siendo atendido.

«Soy optimista en todo sentido, estoy seguro de que vamos a superar esta situación difícil de la pandemia y vamos a recuperar la economía, los empleos. Es cosa de no rendirnos», manifestó

Apuntó que en México está emergiendo también el humanismo y que la transformación no solo es material, sino bienestar del alma.

«Me da muchísimo gusto que en estos momentos difíciles, en lo que corresponde a mi persona y todos los que sufren de esta enfermedad, otras enfermedades y otras calamidades, emerge en México el humanismo, la fraternidad. A eso es a lo que aspiramos.

La transformación no significa nada más crecimiento económico, no es nada más bienestar material, la transformación es bienestar del alma, tiene que ver con los sentimientos, lo que sentimos nosotros pero también lo que sentimos cuando le pasa al prójimo», manifestó.

Con el video, el mandatario mexicano intenta terminar con una serie de especulaciones y rumores respecto a que su estado de salud había empeorado.