Suma México otros 20 muertos por COVID-19; está por comenzar la fase tres

La Secretaría de Salud federal confirmó otros 20 decesos de COVID-19 para un total acumulado de 194, entre los cuales, por primera vez desde el inicio de la pandemia en México, fallecieron dos mujeres embarazadas

La dependencia, en voz del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, insistió en que por esta razón las mujeres próximas a dar a luz deben tener mayores cuidados como quedarse en casa, tener sana distancia y lavarse las manos con mucha frecuencia, igual que los adultos mayores.

El reporte diario del covonavirus indica que van 3 mil 441 casos confirmados, 10 mil 105 sospechosos y 194 muertos.

PRÓXIMOS A LA FASE TRES

Después que López-Gatell anunció que “estamos próximos a entrar en la fase tres, y podría ser en los próximos 15 días”, lo que incluiría nuevas medidas, Jorge Trejo Gómora, director general del Centro Nacional para la Transfusión Sanguínea, llamó a donar sangre.

El funcionario también habló de las pruebas que se realizan en varios países con “plasma convaleciente” para hacer frente al COVID-19.

Explicó que aún no se sabe si esta alternativa es realmente efectiva porque no se saben los efectos que podría tener; sin embargo, se investiga porque hasta ahora no hay una medicina efectiva contra el coronavirus.

“Es necesario seguir estudiándola como un fármaco experimental. Plasmaféresis se llama el procedimiento para obtener el plasma experimental”, manifestó.

LOS CASOS ESTIMADOS

En la parte de preguntas y respuestas de la conferencia nocturna, el reportero Héctor Herrera de Telefórmula preguntó a Hugo López-Gatell qué explicación le brinda al tema de los casos estimados, el cuál causó cierta confusión desde que se dio a conocer.

“Las cifras de estimación se basan en los métodos que utiliza México desde 2006. Ya desde hace varios años está suficientemente calibrado para hacer estimaciones”, dijo el funcionario.

Indicó que al llegar a la fase dos se utilizaría el método centinela, porque ya no es posible identificar a cada uno de los casos y sus contactos, por eso se recurre a una estimación.

“Cuando entramos a la fase dos en la Sana Distancia que se extiende hasta el 30 de abril, el método más importante para calcular es el método centinela. No hay ningún cambio de postura”, afirmó.

Respecto a la queja de falta de equipos médicos, principalmente en hospitales del IMSS, indicó que llegaron de China insumos que comenzarán a distribuirse.