‘Tata’ Martino explica cuál es su estado de salud

El estado de salud del estratega de la Selección Mexicana, Gerardo Martino, no será un impedimento para que el timonel ocupe su lugar en el banquillo ante El Salvador en el último encuentro del Octagonal Final.

Tengo un problema en mi ojo derecho, tuve dos desprendimientos de retina; la primera vez me operaron en septiembre y la segunda en febrero. El procedimiento tiene una parte de ponerte una burbuja de gas para que la retina tome su lugar habitual, mientras eso no se disuelve, no estoy en posibilidad de subirme a un avión por el tema de la presión. Por eso no pude ir a Honduras y mañana, si Dios quiere, volveré a estar al frente del equipo. No subo a un avión desde los primeros días de enero de este año”, señaló.

El Tata abordó el tema y aseguró que una vez que sane podrá viajar con el equipo, esto de cara a los compromisos de México en el verano, en la fase inicial de la Liga de Naciones de Concacaf.

La situación de viajar depende de la burbuja de gas que tengo y no ha desaparecido. En la cirugía del mes de septiembre en 31 días ya había desaparecido, ahora tengo 45 días y no ha desaparecido. Espero que en las próximas semanas se solucione, una vez que desaparezca no tengo problema para viajar”, indicó el técnico.

Por; Excélsior