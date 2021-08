TEEM, una vergüenza para Michoacán: La Columna

José Cruz Delgado

Tal y como se dijo en la entrega anterior, el asunto electoral para elección de gobernador de Michoacán se resolverá en el TEPJF, pues la verdad es que los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán pareciera que siguieron instrucciones de «alguien», pues pese a todas las pruebas presentadas por el Equipo de Michoacán, no fueron suficientes para anular la elección de gobernador y, curiosamente, por unanimidad, los magistrados avalaron el triunfo del morenista Alfredo Ramírez Bedolla.

Bueno, pues Carlos Herrera Tello, ex candidato de la alianza PRI-PRD-PAN, asegura que la resolución del TEEM era previsible y actuaron por consigna. Los magistrados no estuvieron a la altura del interés de las y los michoacanos, pues asegura que las pruebas que se presentaron son suficientes para que el Tribunal Federal falle a favor del Equipo por Michoacán y revierta la determinación del órgano local electoral.

Ya se esperaba que el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán pusiera oídos sordos a los alegatos y pruebas de las irregularidades en el proceso electoral presentadas por el Equipo por Michoacán.

«Para las y los magistrados no es importante que hayan violado la ley y que haya evidencias, que hayan violado la veda electoral, no es importante que en el Gobierno Federal existieran menciones permanentes, tampoco los audios y videos donde los michoacanos les comparten de cómo fueron condicionados con los programas sociales para votar por Morena; tampoco tiene relevancia que haya varias regiones que tengan participaciones de más del 80 por ciento, con votos en cero para el Equipo por Michoacán, tampoco las denuncias que fueron notariadas de todos los seres humanos que fueron a votar obligados y finalmente no es importante que la diferencia entre el primero y el segundo sea menor que la cantidad de votos nulos», dijo Herrera Tello.

«Tampoco es como que estemos sorprendidos, sabemos cómo funciona y cómo ha funcionado el TEEM, es un sistema que se encuentra agotado y en esto coincido con el Presidente, son defensores de una serie de acuerdos políticos que los hacen llegar al Tribunal y otros órganos autónomos y eso hace que se impida que ejerzan con claridad la justicia».

Adelantó que el Equipo por Michoacán esperará la notificación para presentar el primer juicio de revisión constitucional en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contra la decisión de desestimar las pruebas.

«La única instancia para la que nosotros diseñamos el juicio madre es el Tribunal Federal. Cada uno de los temas que expusimos fueron notariados. Alguien tendrá que hacer su chamba que es el tribunal federal que tiene hasta el último día de septiembre para determinar que es lo que va a pasar», dice.

Mire usted, si de verdad hay justicia electoral, la elección de gobernador en debe anularse, pues hubo muchos reportes de levantones de funcionarios y representantes de casillas del Equipo por Michoacán en varias regiones del estado por presuntos integrantes del crimen organizado, además es verdad, fueron amenazados con hacerles daño si denunciaban, por eso la Coalición Juntos haremos Historia ganó diputaciones y presidencias municipales.

Si no se repite la elección y Alfredo Ramírez Bedolla asume la gubernatura, gobernará en la duda, en la ilegitimidad.

Los michoacanos tienen derecho a saber qué pasó en la elección de gobernador el pasado 6 de junio, los representantes de la Coalición juntos Haremos Historia saben la verdad pero la ocultan, por eso, la autoridad federal electoral no aceptar presiones de nadie, tienen la posibilidad de pasar a la historia como verdaderos demócratas haciendo justicia defendiendo los votos de los ciudadanos.

Sería una vergüenza que la llamada 4T gobernara Michoacán en condiciones dudosas y con un gobernador muy cuestionado.

El morenista, debe esperar a que el TEPJF emita el veredicto final y no ande convocando a partidos opositores a que se sumen dizque para restablecer la gobernabilidad del estado.

El representante de la coalición «Juntos Haremos Historia» en Michoacán, puntualizó que los partidos contrarios tienen todo el derecho de inconformarse en tribunales, aunque tras la resolución del TEEM los convocó a demostrar su verdadero interés por el estado y contribuir a reestablecer la gobernabilidad en el estado.

(Foto: Equipo por Michoacán)