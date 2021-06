Tengo diferencias con Slim, pero es institucional: AMLO, tras reunión por Línea 12 del Metro

GMx

“No es, a ver vámonos al pleito, nosotros sí hicimos bien la obra, aquí está la prueba. Se llevaron a cabo dictámenes de distintas empresas, colegios de profesionales, universidades, yo no tengo culpa y además ya me dieron la razón en el juzgado tal, en la instancia correspondiente del Poder Judicial y vámonos al pleito, vámonos al litigio. Ellos no quieren eso y nosotros tampoco. Queremos resolver el problema y celebro que haya esa voluntad.”

Así explicó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la reunión que sostuvo con el empresario Carlos Slim y la jefa de Gobierno de la capital del país, Claudia Sheinbaum Pardo, para analizar el tema del accidente en la Línea 12 del Metro, el cual dejó un saldo de 26 muertos.

“Tengo diferencias con Carlos Slim pero es un hombre institucional y no juega a las vencidas. Hay otros que les falta manejo institucional, que no saben de estos comportamientos de la urbanidad política. Que se sienten muy poderosos”, agregó el mandatario mexicano, en referencia al encuentro, cuyo objetivo sería buscar rehabilitar la línea lo más pronto posible.

“Se avanzó bastante. Vamos por buen camino, sin dejar la investigación judicial, pues son dos cosas.

La investigación judicial corresponde a la Fiscalía de la Ciudad de México y esto incluye la atención a los familiares de las víctimas, que se les ayude, que no queden en el desamparo, que haya reparación del daño y al mismo tiempo que se castigue a quienes resulten responsables”, manifestó el mandatario mexicano.

También, de conformidad con la ley, “porque no creo yo que nadie actúe consciente de que sus actos van a ocasionar la pérdida de vidas. Hay premeditación, alevosía y ventaja en otros, pero en otro tipo de accidentes se necesitaría ser de muy malas entrañas para estar deseando que pierdan la vida seres humanos.”

Hay voluntad de parte de las empresas de ayudar a rehabilitar esa línea donde se transportan 300 mil personas diarias.

Ya en su momento la Jefa de Gobierno va informar. Yo celebro que se esté avanzando en ese propósito, concluyó sobre el tema.

El empresario Carlos Slim está involucrado en el tema porque su constructora Carso participó en esta obra cuestionada tras el percance; además, él mismo estuvo durante la inauguración cuando Marcelo Ebrard, actual titular de Relaciones Exteriores, era Jefe de Gobierno.