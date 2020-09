Terror en Morelia por ola de feminicidios: La Columna

JOSÉ CRUZ DELGADO

Morelia sigue siendo una de las ciudades más inseguras, sobre todo, para las mujeres, cuyos feminicidios van al alza ante la incapacidad del presidente municipal morenista, Raúl Morón Orozco.

El terror se ha apoderado de los morelianos por tantos crímenes que se están registrando, siendo las mujeres las más vulnerables, mientras que el alcalde anda más preocupado buscando la candidatura de Morena al gobierno de Michoacán que en la seguridad de la capital michoacana, pes los feminicidios es el sello de la administración de Morón Orozco

Sin duda, y es un secreto a voces, que Morón Orozco, ha sido rebasado por la inseguridad, su incapacidad para gobernar ha llegado al tal grado que los morelianos ya piden que se vaya.

Las causas más frecuentes en los asesinatos se deben principalmente a crímenes pasionales y de género.

Información de la página Semáforo Delictivo, ha señalado que la capital michoacana es la más peligrosa de todo el estado, sin embargo, al que se hace llamar presidente municipal parece importarle muy poco lo que suceda a su alrededor que al cabo “violencia siempre la ha habido”, según sus propias palabras, de esta manera da a entender que muy poco le interesa la seguridad ni lo que digan de él que al cabo se siente protegido por la 4T, mientras que la ciudad se tiñe de sangre de mujeres ante una incapacidad jamás vista en un alcalde.

Lo curioso es que a pesar de tanta incompetencia aspira ser candidato de MORENA al gobierno de Michoacán, pero más temprano que tarde le van a cobrar la factura y téngalo por seguro que le saldrá muy cara.

El colmo fue el cobarde asesinato de Jessica González, ello levantó una ola de protestas y movilizaciones de grupos feministas y morelianos en general en la capital michoacana, quienes repudiaron el feminicidio y exigen justica y mayor seguridad.

Unos dizques funcionarios municipales se reunieron con familiares y amigos de Jessica González, desaparecida el pasado 21 de septiembre en la Morelia y según, se comprometieron a actuar de manera inmediata, cosa que nunca hicieron, pues fue la

Fiscalía General de Justicia del Estado quien hizo hasta la imposible dar con su paradero.

Fueron miles de mujeres morelianas y población en general las que salieron a las calles del Centro Histórico a exigir el cese a la violencia de género y los y advirtieron que no cederán un espacio más a la violencia y que están decididas a luchar para erradicar la violencia que ha quitado a muchas hermanas en los últimos años y que esto no puede seguir así. Salir y regresar a casa a salvo debe ser una garantía y no un premio de la sociedad.

La sociedad moreliana ni puede vivir bajo el terror. Las mujeres deben sentirse en las calles, lamentablemente, la policía local que tanto presume Morón Orozco ha sido incapaz de para la violencia, mientras que él, se ha olvidado de ese tema porque anda enfrascado en su proyecto personal y ambicioso que es la búsqueda de la candidatura por su partido MORENA al gobierno del estado.

Mientras que los diputados morenistas, cuando ocurren este tipo de lamentables hechos, se quedan callados y se hacen cómplices del gobierno local, y cuando hablan es para atacar y sacar raja política.

¡Justicia para Yessica!