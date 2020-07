Testimonios a favor y en contra de médico detenido en Chiapas, acusado de abuso de autoridad

GMx

Crece la polémica en Chiapas por la detención del urgenciólogo Vicente Grajales Yuca, quien fue acusado por la Fiscalía General del Estado (FGE) del delito de abuso de autoridad.

Aunque sus compañeros lo describen como un prominente médico y dedicado a sus labores, también han aparecido testimonios que indican que el galeno cobraba por servicios, aunque éstos fueran del Hospital Vida Mejor del ISSTECH en Tuxtla Gutiérrez, además de exigir medicamentos y hasta conductas inapropiadas con familiares de pacientes.

VERSIONES EN CONTRA

La doctora María Antonieta Herrera Díaz, quien se identifica como radióloga egresada del Hospital 20 de noviembre en la Ciudad de México en 1981, manifiesta estar de acuerdo con la demanda contra el médico, quien ha recibido el respaldo de sus compañeros, quienes incluso salieron a protestar este martes:

“Quiero informarles que yo estoy de acuerdo con la demanda al Dr. Gerardo Grajales Yuca.

La semana pasada hablé con el subdirector Médico del ISSTECH el Dr. Ordóñez para hacer una denuncia en contra del Dr. Grajales Yuca por lo siguiente: Mi hermana la Lic. Marlene Herrera Diaz, su esposo médico Ginecólogo el Dr. Epifanio Espinosa Morales y su hijo mayor Luis se contagiaron dé Covid19 en los primeros 15 días de Junio.

El Dr. Epifanio se contagió realizando su labor médica, como cualquiera de ustedes, durante una cirugía con el Dr. Cruz Nangullasmú el cual falleció en el IMSS en el mismo mes de Junio. Por recomendación familiar llamaron para su atención al Dr Grajales Yuca, él cual venía al domicilio de mi hermana.

El primero en ponerse grave fue mi cuñado Epifanio por lo que tuvieron que internarlo en el ISSTECH e intubarlo el Dr. Grajales Yuca hablo con mi hermana que en ese momento NO estaba grave y su hijo para decirles que iba a cobrarles $5,000.00 diarios por estar en la terapia del ISSTECH, la encargada de cobrar era una Dra. o fisioterapeuta de nombre Ana Paola Rubiano Murcia ella recibía diariamente los $5,000.00de manos de mi sobrino Alejandro, hijo de mi hermana, también el Dr. Grajales Yuca pedía que se compraran todos los medicamentos los cuales eran proporcionados por mi sobrino.

El Dr. Grajales Yuca ya que con mi cuñado internado e intubado continuó viniendo y cobrando sus honorarios a ver a mi hermana a su casa hasta que ella empezó a presentar signos de gravedad y fue internada en el ISSTECH y lo mismo el Dr. Grajales Yuca hablo con mi sobrino para decirle que sus honorarios Iván a ser de $10,000.00 por los dos pacientes internados en la terapia del ISSTECH, la forma de pago siempre fue la misma a través de la Sra. Paola, también fue el suministro de medicamentos, mi hermana falleció el día 30 de Junio del 2020 a las 2.30 am, mi cuñado Epifanio que ya había sido desintubado 48 hs antes pero le habían realizado a una traqueostomia fue trasladado al sanatorio privado San Eduardo que es propiedad de mi cuñada a las 6.30 AM del mismo 30 de junio todavía en condiciones muy delicadas.”

Otro testimonio en redes sociales es el de una persona cuya cuenta en Facebook es Gustavo Cervantes, quien asegura que también fue objeto de extorsión de parte del médico detenido:

“Viendo en redes sociales lo que se viene manifestando de el Dr Grajales Yuca, quiero manifestar que esto es un litigio en redes sociales, cuando no debe de existir tales acciones, pero el suscrito que estoy convalesciente de COVID-19, fui objeto de tentativa de extorsión por el propio Grajales Yuca Y Ana Paula Ruvian, teniéndo pruebas de esto, tanto como grabaciónes de video y audio en mi propio domicilio y si no he presentado mi denuncia correspondiente es por las condiciones de salud que todavía me encuentro, pero al recuperarme si dios lo permite, compareceré a las autoridades correspondientes a realizar mi denuncia acreditando con las pruebas a qué me he referido de la extorsión que pretendieron hacerme las personas referidas, ya que por lo que veo en las redes sociales están victimizando a un extorsionador y mal servidor público, les pido que hagan viral lo anterior para que este Dr de marras salga con la suya de estar en libertad y seguir delinquiendo e invito a toda la gente que fue extorsionada por dicho Dr Grajales Yuca Y fisioterapeuta Ana Paula Ruvian a que hagan su denuncia correspondiente

Lo firmo”

https://www.facebook.com/gustavo.cervantes.14

LA VERSIÓN DE LA FISCALÍA

La Fiscalía General del Estado, confirmó la detención de quien fue identificado como Vicente “N” por la posible comisión del delito de “abuso de autoridad en Tuxtla Gutiérrez”, como parte del combate a la corrupción.

De acuerdo con la carpeta de investigación, “en su calidad de servidor público del área COVID del Hospital de Especialidades Vida Mejor, dependiente del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (Isstech), solicitó a la persona denunciante equipo e insumos para tratar a su padre, siendo que de acuerdo con la Secretaría de Salud del Estado el nosocomio cuenta con los medicamentos y el equipo necesario para atender a los pacientes.”

La FGE indica que fue un juez de control quien ordenó la aprehensión contra el médico, a quien se le decretó la “medida cautelar de prisión preventiva justificada.”

LAS PROTESTAS Y VERSIONES POLÍTICAS

Algunas versiones consideran que la detención del médico obedece a presiones de familiares de político Miguel Arturo Ramírez López, quien falleció de COVID_19 el 7 de julio y causó conmoción entre quienes lo conocieron.

Habría sido la hija del exdiputado del PRI y excoordinador del PVEM en la región Norte de Chiapas, quien presentó la denuncia contra el médico centro de la polémica.

Fue Karen Alejandra Ramírez Molina quien procedió legalmente contra Gerardo Vicente Grajales Yuca, tras la muerte de su padre, quien también fue “presidente de la comisión de Hacienda cuando, a través del Partido Acción Nacional (PAN)”, de acuerdo con Proceso.

De acuerdo con Proceso, la esposa del médico, Fernanda Ochoa, denunció que detrás de esta captura del médico hay “intereses políticos”.

Este martes, compañeros del médico, apoyados por el Sindicato de Salud salieron a protestar por la detención del urgenciólogo, mientras las opiniones se dividen.