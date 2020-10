Tráiler cargado con sabritas tumba torre de alta tensión y provoca apagón

GMx

Un tráiler cargado de frituras y galletas se impactó de madrugada contra una torre de energía eléctrica, la cual derribó y provocó un apagón en al menos 12 colonias cercanas al distribuidor vial conocido como “el asta bandera” del Libramiento Norte Poniente, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

El percance, suscitado minutos después de las 4 horas del lunes, no arrojó lesionados y hasta el cierre de edición las autoridades no informaron si el trailero abandonó o no el lugar del accidente, como se especuló en redes sociales. Tampoco informaron sobre los avances en los trabajos para restablecer la vialidad y la energía eléctrica en las colonias colindantes al distribuidor vial, aunque se supo que el cierre vial duró varias horas.

La pesada unidad, marca Keenworth, con placas 117-C-5S y con la razón social “Transportes Júpiter” circulaba con dirección Oriente sobre el libramiento, cuando una presunta falla mecánica llevó al chofer a perder el control del volante y estrellarse de lleno contra la torre de alta tensión, la cual que derribó.

La torre de energía eléctrica terminó sobre el libramiento, bloqueando ambos carriles y colgando sobre el distribuidor vial, en el sentido que lleva al poniente.

(Con información de Marco Rangel)