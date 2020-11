Tras liberación de Cienfuegos, AMLO niega impunidad y pide que le tengan confianza

GMx

Que le tengan confianza, pide el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a quienes han expresado descontento con la liberación del extitular de la Sedena, Salvador Cienfuegos, una vez que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos le retiró todas las acusaciones en su contra y una jueza de Nueva York, lo admitió.

“Ahora la Fiscalía se hace cargo de la investigación y va determinar si existen elementos para juzgar al General Cienfuegos o no, pero no se puede acusar a nadie si no hay pruebas. Por consigna no, por política no y por venganza no”, expresó.

-¿Qué mensaje le manda al pueblo porque parece que la justicia es selectiva?, planteó un reportero en la conferencia matutina de este jueves.

-Decirle a todos los mexicanos que tengan confianza, que nosotros tenemos el compromiso de no fallarle al pueblo y que todos los casos pendientes heredados de injusticias, se van a seguir atendiendo, se van aclarando, que no es lo mismo.

“Yo entiendo el sentir de la gente. Si se da un caso como el del general Cienfuegos, se puede interpretar de que ya estamos como los gobiernos anteriores, llevando a cabo una injusticia selectiva, dando impunidad”, afirmó.

Un día después de la llegada de Salvador Cienfuegos a México, López Obrador aseguró que “se aplica la ley por parejo.”

Pero también que se piensen dos cosas: Así como no debe de haber impunidad, también no podemos aceptar que se fabriquen delitos. Considero que es una gran injusticia juzgar a inocentes y eso la autoridad competente lo tendrá que aclarar.

“No porque se trata de agencias o instancias de otros países, ya ellos son los poseedores de rectitud y de la justicia.

Esto se fue creando porque no estaban a la altura las autoridades de México y se fue creando esa idea de que allá (Estados Unidos) sí se aplica la justicia. Ahora es distinto. Ya hay un cambio.”

MARCELO EBRARD

Por su parte, Marcelo Ebrard, aseguró que “México no está defendiendo a una persona, sino un principio. El General Cienfuegos no es que llegó a México y ya.”

Negó que exista impunidad y advirtió que “sería muy grave que se desestimen los cargos y que al venir a México no se haga nada. Sería como un suicidio.”

México tiene que tener una FGR capaz de juzgar conforme a derecho a cualquier persona, a cualquier ciudadano. En especial a los más altos ciudadanos.

Toda indagatoria, información, mensajes, lo que ocurre en territorio nacional, que tiene conocimiento otra agencia de otro país con quienes tenemos cooperación debe notificar a México. Qué es lo que dijo México. Tenemos cooperación, afirmó.