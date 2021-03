Uso obligatorio de cubrebocas para votar el seis de junio, determina el INE

GMx

Ciudad de México.- El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el uso obligatorio del cubrebocas para todas las personas que quieran ingresar a la casilla el día de la Jornada Electoral del 6 de junio, con el objetivo de proteger la salud de las y los ciudadanos que ahí se encuentren.

En sesión ordinaria, el Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, afirmó que la decisión atiende a una de las medidas más efectivas señaladas por organismos nacionales e internaciones para contener la transmisión del virus SARS-CoV-2.

“Con la aprobación de este acuerdo, contribuiremos a consolidar a las casillas como espacios de una doble libertad: libertad para el ejercicio del sufragio y libres de cualquier posibilidad de contagio”, sentenció.

El acuerdo, agregó, también determina los pasos que debe seguir el presidente de la casilla en caso de que alguien pretenda ingresar sin cubrebocas y las medidas que deberá tomar para garantizar que el derecho a la salud sea plenamente compatible con el derecho al sufragio.

Aclaró que, en caso de que alguien llegue sin este objeto de protección personal se le podrá proporcionar uno.

“Queremos evitar que alguien, pretextando su visión personal de la libertad o argumentando que goza de plena salud, pretenda alterar la sana convivencia al interior de las casillas y que con ello ponga en riesgo la salud de todas las personas que estén en ellas, incluidos integrantes de las mesas directivas de casilla, representantes de partidos y coaliciones, observadores electorales y de los votantes”, puntualizó.

El Consejero Presidente recordó que el INE ha mantenido una colaboración permanente con un grupo de médicos expertos para elaborar y perfeccionar una serie de protocolos sanitarios que ya han sido aplicados en las elecciones de Coahuila e Hidalgo y que contemplan la sana distancia, la permanencia de sólo dos votantes simultáneamente, la adaptación de mamparas para evitar el contacto físico con cortinas de plástico, entre otros.

No obstante, la Consejera Norma De la Cruz consideró que la medida es una restricción o requisito adicional que excede las facultades del INE, ya que la Constitución prevé que este tipo de condiciones sólo puede hacerse por el Presidente con la aprobación del Consejo.

En este sentido propuso que se permita votar a una persona sin cubrebocas siempre y cuando no haya otro votante en la casilla y estableciendo que las y los funcionarios realicen una desinfección de los espacios con los que tuvo contacto el ciudadano.

El Consejero José Roberto Ruiz señaló que, bajo esta lógica, no se habrían tomado las medidas que se aplicaron desde los comicios locales de 2020 y que han impedido que se relacione el comportamiento de la pandemia con el despliegue de actividades electorales.

“Con este acuerdo tratamos de profundizar, llamar la atención sobre esa responsabilidad institucional en el cuidado de la salud y reiterar las centralidades, la utilización de este instrumento o mecanismo que es el cubrebocas el día de la Jornada Electoral”, abundó.

INE obligado a promover participación política sin riesgo a la salud

La Consejera Dania Ravel evidenció que, a pesar de que la obligación del INE es promover la participación de las y los ciudadanos en un contexto de pandemia, también es una obligación generar las condiciones que no pongan en riesgo la salud de los ciudadanos, para lo que el cubrebocas es un elemento fundamental.

En esta tónica explicó que el reto es lograr que dos derechos humanos fundamentales convivan el 6 de junio, por lo que, si por alguna razón un ciudadano no lo porta, se le proporcionará de forma gratuita de tal manera que siempre esté garantizado el derecho a ejercer su voto salvaguardado su salud.

“Es importante que tomemos conciencia de que, evitar los contagios de COVID-19 a interior de las casillas es una responsabilidad compartida, tanto de la autoridad electoral como de las personas que asistan a ellas. El INE asume su responsabilidad”, refirió.

En su oportunidad, la Consejera Carla Humphrey destacó la importancia de la medida como una señal paro los ciudadanos que habrán de participar en las 163 mil casillas que se instalarán en todo el país el 6 de junio de que no se pondrá en riesgo su salud.

Agregó que es necesario ver lo que sucede a nivel mundial, sobre todo cuando ya se está hablando de una cuarta ola de contagios que ha llevado a países como Francia, España y Alemania a anunciar nuevas medidas de confinamiento y restricciones incluso en materia electoral.

Frente a ello estimó que a pesar de que normativamente sea imposible para México adoptar acciones adicionales, sí es una buena oportunidad para que el legislador tome nota de acciones que pueden adoptarse para futuras elecciones que permitan tener elementos más claros para cuidar la salud.

NO SE LIMITAN DERECHOS POLÍTICOS

El consejero Jaime Rivera rechazó que se proponga limitar o suspender los derechos políticos, ya que el ingreso a la casilla para ejercer el voto contempla ciertas reglas, como identificarse con la credencial para votar y prevé algunas restricciones como impedir el acceso a personas en estado de ebriedad, que hayan consumido enervantes o porten armas.

“Hacer del cubrebocas o su no uso una bandera política o signo de identidad ideológica es deplorable, es no entender la gravedad de la pandemia, ni comprender las medidas de protección que por fortuna se han implementado en México y en el mundo y es también no entender la razonabilidad de la mayoría”, agregó.

Celebró que la mayor parte de la ciudadanía actúe con sentido de responsabilidad y de respeto a los demás lo que se reflejó en las casillas en las elecciones locales del año pasado y en la capacitación para los comicios de este año.

Por su parte, el consejero Ciro Murayama recordó que la propia Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales confiere al presidente de la casilla la potestad de retirar a cualquier persona que, entre otras cosas, intimide a los electores, lo que en plena pandemia podría suceder cuando alguien habla sin cubrebocas.

Mencionó que contagiarse de este virus tan mortífero sin duda pone en riesgo la seguridad personal de los funcionarios y electores, otro elemento previsto en la ley para impedir el ingreso de una persona que no cumpla con esta medida de seguridad y civilidad.

Más aún, expresó, cuando se tienen encuestas que reflejan que uno de los elementos que la ciudadanía toma en cuenta para participar en la Jornada Electoral es justamente el riesgo de la pandemia, por lo que resulta fundamental darles todas las garantías fomentando conductas sanitarias responsables de todos los asistentes.

EN UN CONTEXTO DE PANDEMIA SE JUSTIFICAN MEDIDAS EXTRAORDINARIAS

La consejera Claudia Zavala exaltó que las disposiciones prevén una serie de condiciones, que se suma a otras decisiones que en estos casos extraordinarios de pandemia se justifican algunos límites a la luz de la interpretación constitucional para la armonía de los derechos.

Por lo que afirmó que desde el INE se están generando todas las condiciones, desde los protocolos previamente adoptados y que tienen la base del cuidado de las personas que participarán en los comicios del 6 de junio.

“Esta democracia se va a recrear con todas las garantías que requerimos también para el cuidado de nuestra salud”, puntualizó.

La consejera Adriana Favela subrayó la necesidad de desplegar una campaña informativa para que los funcionarios sepan que si una persona llega a la casilla sin cubrebocas se le proporcione uno para que no se le niegue el derecho a votar y sólo en caso de que se niegue a portarlo no se le permitirá el acceso.

Asimismo, planteó la posibilidad de flexibilizar para que cualquiera de los funcionarios y no únicamente el presidente, como se tiene previsto, puedan verificar que los ciudadanos traigan el cubrebocas y lo porten de forma correcta para que se le proporcione.

Recordó que varios instrumentos a nivel internacional tienen el uso de cubrebocas como una de las recomendaciones indispensables para el desarrollo de las elecciones, por lo que la medida atiende al cuidado que todos tienen de no contagiarse de COVID-19.

Aprueba INE recomendaciones para las campañas electorales

De cara al arranque de las campañas políticas el próximo 4 de abril, el INE aprobó una serie de recomendaciones para el desarrollo de campañas políticas en el marco de la contingencia sanitaria, así como un exhorto al Consejo de Salubridad General a emitir los lineamientos sanitarios aplicables en el marco del Proceso Electoral Federal 2020-2021 y concurrentes.

Entre las medidas destaca la de priorizar los eventos y reuniones virtuales sobre las presenciales, en caso de los presenciales se deben aplicar todas las medidas sanitarias como el uso del cubrebocas, desinfección constante de manos y número reducido de asistentes.

Para actos de campaña en espacios abiertos, se sugiere la implementación de una entrevista realizada por personal capacitado, horarios escalonados de acceso y permanencia para evitar aglomeraciones y el consumo de alimentos con la finalidad de reducir los riesgos.

Mientras que en actos de campaña que se realicen en espacios cerrados, se sugiere verificar que la ventilación del lugar sea adecuada y mantener las ventanas y puertas abiertas; en tanto que para aquellos que impliquen desplazamiento continuo, se hagan en espacios al aire libre o ventilados.

También se indica que se deberá propiciar la celebración de debates a través de medios digitales o presenciales sin aforo considerando en todo momento los factores de riesgo que se puedan derivar por la pandemia.

Se aprueban modificaciones al convenio de coalición

El Consejo General también aprobó las modificaciones al Convenio de la Coalición Parcial denominada “Juntos Hacemos Historia” para aumentar a 183 el número de fórmulas que postularán en conjunto para las diputaciones por el principio de mayoría relativa, presentadas por el PT, el PVEM y Morena, para contender en el PEF 2020-2021.

Además de que se presentó el Séptimo informe en materia de encuestas por muestreo, sondeos de opinión, encuestas de salida y conteos rápidos no institucionales en que se reporta que entre el 11 de febrero y el 10 de marzo se detectaron un total de 48 publicaciones.

También se incluyó el Informe que da seguimiento a la acreditación de las y los observadores electorales que participarán en las entidades con Proceso Electoral 2020-2021 y que reporta un total de 5 mil 298 solicitudes recibidas hasta el momento.

De igual forma se da cuenta del Informe respeto de las denuncias en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género que menciona las 55 quejas, denuncias o vistas que se han presentado entre el 14 de abril de 2020 y el 22 de marzo de 2021.

Finalmente se determinó suspender el procedimiento de remoción que se inició en contra de la Consejera Isabel Guadarrama Bustamante, así como de los Consejeros José Enrique Pérez Rodríguez y Alfredo Javier Arias Casas del Instituto Morelense de Participación Ciudadana, ya que su ausencia podría tener implicaciones graves para el desarrollo y operación del proceso electoral en curso.

La Consejera Ravel rechazó el proyecto por considerar que la investigación puede seguir ya que el procedimiento no es en contra de todos los integrantes del órgano electoral, por lo que su remoción no impediría el funcionamiento del mismo, sin embargo, su propuesta no tuvo el respaldo de la mayoría.