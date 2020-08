Velasco Coello también se desmarca del video-escándalo David León-Pío López

GMx

El exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, negó que durante su gestión se haya entregado recursos económicos para la campaña de Andrés Manuel López Obrador.

Según Reforma, Manuel Velasco se pronunció a favor de realizar las investigaciones necesarias sobre los videos difundidos por el periodista Carlos Loret de Mola, en los cuales se puede ver a David León Romero entregar dinero a Pío López Obrador.

“Estoy a favor de que se hagan las investigaciones necesarias por parte de las instancias correspondientes y quede esclarecido que mi Gobierno nunca entregó apoyos a ningún movimiento político”, afirmó hoy Manuel Velasco en una declaración citada por Reforma.

Cuando David León entregó el dinero a Pío López Obrador, éste se desempeñaba como consultor privado, asesor de comunicación social y operador político del Gobierno de Chiapas que entones lideraba Manuel Velasco, actual Senador del Partido Verde.

De acuerdo con la información publicado en Latinus, León grabó las entregas del dinero en 2015.

López Obrador se pronunció al respecto y opinó que la difusión de los videos es una reacción “de quienes piensan que somos iguales”.

“Como se están ventilando hechos muy graves de corrupción, como es el caso del señor Lozoya que ha implicado a expresidentes, a legisladores, a funcionarios públicos, y como también se está ventilando el caso del señor de García Luna, juzgado en EU acusado de haberse puesto al servicio del narcotráfico siendo Secretario de Seguridad Pública, estos dos casos muy delicados, pues entonces nuestros adversarios buscan equiparar las cosas, decir, entonces todos son lo mismo”, dijo esta mañana en conferencia de prensa desde Aguascalientes.

A pregunta expresa de si el dinero del que se habla en el video de Pío López Obrador y David León lo puso Manuel Velasco, entonces Gobernador de Chiapas, el Presidente dijo no saber: “Pero no creo. No creo que haya sido dinero del Gobierno”.

(Con información de Sin Embargo)