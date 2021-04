¿Y tú sabes cuáles son los mejores pañales reutilizables?

GMx

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reporta que encontró que algunas marcas de pañales reutilizables para bebé comercializados en nuestro país, tienen poca capacidad de absorción y no evitan el regreso de la humedad.

De acuerdo con la Revista del Consumidor, el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor analizó siete modelos de igual número de marcas que fueron sometidos a 70 pruebas, entre ellas identificación y contenido de fibras, velocidad de absorción, regreso de humedad, porcentaje de distribución, capacidad para contener la orina, sistema de sujeción y resistencia a la decoloración.

Entre sus principales conclusiones, el estudio destaca las siguientes:

Ya sea mediante broches o cintas de velcro, todos los modelos analizados permiten que se sigan utilizando conforme crece el bebé (ajustándose entre los 3.5 a los 16 kilogramos de peso).

En los modelos analizados el calzón que guarda al inserto es impermeable a los líquidos, por lo que la orina que se deposita en dicho lienzo no se fuga.

Los siete modelos evaluados tienen un pH cercano a un valor neutro, lo que significa que en principio no generarán alguna irritación en la piel del bebé.

En cuanto a dimensiones, todos los modelos son muy parecidos.

No notará un desgaste prematuro en el color del calzón.

Mientras la marca Payols (México) fue la única que presentó los insertos que absorben más rápido, solo Bella Carlota (México) cumplió, por su parte, con el porcentaje de fibras declarado en la etiqueta.

Las marcas chinas Alva Baby, Mme & Co y Mamá Koala, así como las mexicanas Bella Carlota y Rainy Days no cumplen en información al consumidor, puesto que la información que presentan es incompleta.

Además, Payols declara que es 100% algodón y no es verdad; Mme & Co indica fibra natural y contiene mezcla con fibra sintética. En los casos de Alva Baby, Mamá Koala y Ecopipo (México), el inserto varía en más de 3% respecto del porcentaje declarado; en tanto que Rainy Days no cumple porque no declara la proporción de fibras.

El laboratorio de la Profeco señala que una característica de este tipo de productos es que el inserto se mantiene húmedo conforme el bebé orina, por lo que es importante estar atentos para cambiarlo cuando se requiera.

En ese sentido, Mama Koala tiene poca capacidad de absorción dado que solo cuenta con un inserto; su capacidad de absorción fue la más baja. Se recomienda adquirir más insertos para aumentar su capacidad de absorción.